Политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели» рассказал об антиолигархических законопроектах, которые будут рассматривать в парламенте в ближайшее время, и о том, насколько результативными они могут быть.

По словам политолога, на этой неделе Верховная Рада начнет рассмотрение так называемых антиолигархических законопроектов 5599 и 5600. Первый из них, отметил Бортник, определяет, кто подпадает под термин «олигарх», вводит реестр олигархов и ряд ограничений для людей, попавших в этот список.

«Сам по себе законопроект не страшен олигархам и не приведет к какому-то обрушению этой части политики и экономики, не приведет к возвращению имущества в государственный счет. Там нет ни слова о проверке их активов, ни слова о демонополизации, об обеспечении честной конкуренции, чтобы что-то было возвращено государству. Есть только слова и только инструменты, как заставить их договариваться», - заявил Бортник.

Второй законопроект, 5600, по словам политолога, предусматривает серьезные налоговые изменения, благодаря которым власть надеется привлечь в бюджет на 2022 год дополнительных 50 млрд грн. Бортник отметил, что в нем есть и полезные вещи, меняющиеся налоги для крупного бизнеса.

«Но в этом же законопроекте новые налогообложения для покупки недвижимости, новые налогообложения для собственников земли. Будут брать не только у крупного бизнеса, а и у нас с вами. К этому законопроекту 13 тысяч правок, и, конечно, если рассматривать это в рамках закона Украины «О регламенте Верховной Рады» – это займет много времени», - считает политолог.

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