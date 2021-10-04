В своем блоге экономист Юрий Атаманюк объяснил, почему власти выгодно декларировать биткоины.

Как рассказывает эксперт, Кабинет министров отрегулировал биткоины и теперь они буквально стали ценностям. В частности, депутаты, говорит Атаманюк, задекларировали их на сумму в 3 миллиарда гривен. «Я не должен был, будучи чиновником, это декларировать, поэтому они это декларировали инициативно: «Задекларировал 20 биткоинов – теперь у тебя есть 1.4 млн», - отмечает он.

Далее экономист объясняет, почему власти выгодно декларировать биткоины. Атаманюк подчеркивает, что все упирается в восприятие общества: оно не слишком понимает, что такое биткоины, что это, например, 1000 долларов.

Также эксперт отмечает определенные опасности в таких действиях власти: «Это все риски, поэтому только работающий бизнес и постоянная оборачиваемость даёт возможность сохранять и приумножать, а не какие-то пассивные активы, в чём бы они не находились».

Как сообщала Politeka, Атаманюк прокомментировал ситуацию с мировой экономикой.

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