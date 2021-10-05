Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о деятельности секретной советско-германской танковой школы «Кама» в Казани, а также о том, какие танки были в ее распоряжении и почему курсы в результате ликвидировали.

Он рассказал, что 2 октября 1926 года в Москве между начальником разведуправления штаба РККА Берзиным и генералом фон дер Лит-Томзеном, представлявшим рейхсвер, было подписано секретное соглашение об организации совместной танковой школы в Казани. По его словам, для конспирации советская сторона в соглашении именовалась КА, а германская – ВИКО. Политолог объяснил, что для населения объявили об организации Технических курсов ОСОАВИАХИМа (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству, - ред), где действительно молодежь часто училась ездить на машинах, танках и прочем, поэтому прикрытие было очень правдоподобным.

«Какие же танки имелись на «Каме»? В 1928–1932 годах германские фирмы «Крупп», «Даймлер-Бенц» и «Рейнметалл» построили три типа средних и три типа легких танков. Собирались эти танки, в основном, в Швеции, в филиалах германских фирм. В целях конспирации средние танки именовались «Groß-Traktor», то есть тяжелый трактор, а легкие танки – «Leichttraktor», то есть легкий трактор», - рассказал Бизяев.

По его словам, эти и другие опытные танки 1928–1932 годов обладали рядом конструктивных недостатков и так и остались опытными образцами. Кроме того, политолог отметил, что командование вермахта в целях дезинформации с 1936-го по 1940 год периодически показывало опытные танки, выдавая их за серийные, состоявшие на вооружении.

Он рассказал, что к лету 1933 года работа курсов по разным причинам перестала устраивать обе стороны, а 30 июня 1933 года начальник школы Гехер, сменивший Раббе, был вызван в германское посольство в Москве, где получил инструкцию, что курсы ТЕКО, как к этому времени стали называть «Каму», ликвидируются в течение трех месяцев.

«У современных историков стало модой гиперболизировать значение танковой школы в Казани. Мол, там учился сам Гудериан. Хотя, как утверждают сегодня на самом деле Г. Гудериан только однажды как начальник штаба автомобильных войск немецкого рейхсвера в 1932 году побывал на курсах в Казани в качестве руководителя немецкой комиссии», - добавил Бизяев.

Как ранее сообщала Politeka, Бизяев рассказал о гонке химических вооружений между СССР и Германией.