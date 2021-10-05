Экономист Юрий Атаманюк рассказал, что уменьшение налоговой нагрузки и обнуление процентов по кредитам может простимулировать развитие украинской экономики.

Об этом он рассказал в своем блоге .

Прежде всего эксперт отмечает, что строительство движет экономику вперед, это – ее двигатель. Тем не менее, отмечает он, сейчас можно услышать много упреков, мол, этот бизнес имеет льготы и недоплачивает налоги.

Атаманюк решил проанализировать эту ситуацию подробнее. «Строительный бизнес в структуре ВВП – 2%, уплатил в прошлом году 1.6 млрд гривен налога на прибыль, а аграрный бизнес 13% в структуре ВВП, а аграрному бизнесу уменьшили налог на добавленную стоимость до 14%», - сравнивает экономист. По словам эксперта, агробизнесу пришлось уплатить 380 миллионов на прибыль при таких процентах в структуре ВВП.

Наконец экономист указывает на проблему: «Надо, чтобы строилось, но только желательно, чтобы не только квартиры и торговые центры, а в идеале – заводы». С другой стороны, объясняет он, второе без первого существовать не может, ведь люди, которые покупают квартиры, покупают также и продукцию, что производят заводы.

В общем Атаманюк заключает, что Украина в своей политике не пользуется экономическими законами. Далее он указывает на 2 методы, с помощью которых можно развить экономику: это уменьшение налоговой нагрузки и обнуление процентов по кредитам.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, какое мощное геополитическое оружие было в Украины .