Экономист Юрий Атаманюк рассказал, что Европа и Россия уже давно рассчитывали на то, что будут строиться газопроводы в обход нас.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«6 газопроводов построено в обход Украины. Первый – это Ямал-Европа и начал он строиться в 1994 году, то есть изначально европейцы и россияне считали Украину ненадежным партнером, и Украина ничего не делала, чтобы это остановить и усилить», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, предпосылки к тому, что будут строиться газопроводы в обход Украины, появились ещё давно, но Украина ничего не предприняла.

«Ямал-Европа шёл через Беларусь и Польшу и вот где предательство: поляки почему-то тогда не кричали, что идёт в обход Украины и газ – это оружие. Они с удовольствием к этому оружию присоединились», - сказал Атаманюк.

Как отметил экономист, но когда начал строиться газопровод в обход Польши, то поляки начали заявлять, что это плохо.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, во сколько Украине обходятся наблюдательные советы.

Также Politeka публиковала слова Юрия Атаманюка: У нас все самые большие преступления делают под лозунгом патриотизма.



