Политолог Руслан Бизяев рассказал о планах на строительство большого флота в СССР и Германии в 1938-1939 годах, которые свидетельствовали, что ни одна из стран не хотела немедленно начинать войну.

Об этом он рассказал в своем блоге «Исторические хроники».

«Вопреки мнению «либеральных историков», ни Гитлер, ни Сталин не рвались немедленно начинать мировую войну. Об этом достаточно убедительно говорят их судостроительные программы», - заявил Бизяев.

По его словам, обе страны в 1938–1939 гг. начали строительство «большого флота», основу которого должны были составлять линкоры и крейсера. Политолог добавил, что в строй они должны были войти в 1942–1946 гг. 1941 г. Бизяев отметил, что при этом все эти корабли, за исключением крейсеров проектов 26 и 26 бис, должны были вводиться в строй с 1943 г.

«Таким образом, программа строительства большого флота была рассчитана на начало войны не ранее 1943 г. Кстати, и сухопутные силы РККА находились к 22 июня 1941 г. в процессе перевооружения, которое должно было закончиться не ранее середины 1942 г. Аналогичная картина сложилась и в германском флоте», - рассказал Бизяев.

К примеру, по словам политолога, 14 апреля 1939 г. на верфи «Блом и Восс» в Гамбурге и «Дешимаг» в Бремене были заложены два линкора нового проекта под литерными обозначениями «Н» и «J», а к 1 сентября 1939 г. 40-см пушки прошли полигонные испытания и были запущены в серийное производство. Всего, по разным данным, отметил Бизяев, немцы изготовили от 12 до 19 таких орудий.

«Однако начало войны сорвало все планы по строительству большого флота в Германии. Гитлер не только в сентябре 1939 г., но и летом 1940 г. всерьез рассчитывал на быстрое окончание войны и подписание мира с Англией. Поэтому о достройке только что заложенных и подготовленных к закладке кораблей не могло быть и речи. Уже 15 июля 1939 г. строительство корабля «Н», а 1 сентября и корабля «J» прекратилось. В 1940 г. заделы, на которые немцы уже успели израсходовать несколько тысяч тонн металла, были разобраны», - рассказал Бизяев.

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