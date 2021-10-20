Экономист Юрий Атаманюк заявил, что в этом году украинские олигархи снова обогатятся и государство не имеет никакой программы по энергетической безопасности.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Эксперт делает такой прогноз на конец 2021 года: украинские олигархи, несмотря на любые принятые законы, все равно несколько раз обогатятся, а население снова обеднеет. «Мы сейчас в энергетическом кризисе, но когда государство находится в энергетическом кризисе, то плохо должно быть всем: и рядовому пенсионеру и собственнику металлургического гиганта», - подчеркивает он.

Тем не менее, говорит Атаманюк, в Украине с олигархами никто ничего не делает: антимонопольное законодательство никто не принимает, а тем временем офшоры становятся нормой.

Попутно он сравнивает Украину с Европой, где также сейчас энергетический кризис. «Что мы слышим от лидеров Украины? Все говорят, что у нас всё отлично. Если Витренко такой прекрасный менеджер, то почему он не закачал весной в 4 раза дешевле газ – сегодня Украина могла бы на этом заработать», - говорит экономист.

При этом эксперт отмечает, что энергетический кризис для Европы - это не просто большие платежки по коммуналке, ведь там люди получают выплаты, компенсации и вообще на домовладение они тратят лишь 7%. «Было 6,8% станет 7,2%: при росте зарплат вообще не заметят», - констатирует Атаманюк.

Как он объясняет, их интересует не столько цена, сколько само наличие угля, электричества и газа. Кроме этого, добавляет экономист, их интересует, что будет с предприятиями, о судьбе которых никто не говорит. В Украине же, заключает эксперт, никакой программы по энергетической безопасности нет.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что перенос ответственности за закупку газа на местные власти может ударить по гражданам.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о налоговом давлении в Украине.