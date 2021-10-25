Украинский политик Николай Томенко рассказал, что не в одной стране мира невозможно такое, чтобы преподаватель пропагандировал антигосударственные и антинациональные взгляды.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Томенко онлайн» с ведущим Николаем Томенко.

«Понятно, что в университетах не имеют право преподавать люди, которые издеваются над Украиной и ее историей. При этом получая заработные платы в украинском государстве и из украинского бюджета. Есть у нас люди, которые хотят целовать Путина в разные части тела, так никто не держит – перебирайтесь в Россию и там целуйте его куда хотите и работайте там. Вы здесь стали депутатами или известными публичными лицами, журналистами и большинство из вас пользуются украинским привилегиями», - подчеркнул он.

Томенко сказал, что такие люди ненавидят Украину и абсолютно легально ведут борьбу против Украины и не несут за это никакой ответственности. Поэтому он призвал найти несколько минут времени и подписать петицию о противодействии и предотвращении украинофобии и украиноненавистничества. Это не является чем-то эфемерным, считает он, потому что несколько лет назад была зарегистрирована петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий, которая была выполнена на половину, но между тем это позволило сэкономить миллиард гривен бюджетных средств.

«Поэтому надо использовать этот опыт и, кстати, в истории с отменой бюджетного финансирования мы продолжаем убеждать депутатов и нынешний бюджетный процесс. Потому что с бюджетом на 2022 год в небогатой Украине с ковидною пандемией, где неизвестно как выжить в условиях повышения тарифов украинскому бизнесу, предусмотрено около 800 миллионов гривен на содержание политических партий. И мы здесь продолжаем борьбу, но сейчас нам очень важно в своем суверенном государстве защитить самих себя. Потому что нам Бог не дал другого места на земле, где можно создать государство, это наша страна и наша земля», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Томенко раскрыл, на что политические партии тратят миллиарды из бюджета.

Также Politeka писала о том, что Томенко рассказал, почему в социальной политике наблюдается хаос.