Политолог Александр Кочетков заявил, что власть рассказывает украинцам о какой-то другой реальности, где якобы нет никаких проблем и правительство никогда не ошибается.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам ведущего, действующая власть в Украине пытается всячески отвлекать внимание народа от реальных проблем, создавая для него виртуальную вселенную, где и правительство не ошибается, и живется в целом хорошо. «Ставшие властью выходцы из шоу-бизнеса, где главный принцип казаться, а не быть, намерены навязать украинскому народу придуманную в политических целях красивую выдумку, фантазию и ложь», - объясняет он.

Тем не менее, отмечает Кочетков история и психология уже доказали, что массово изменить сознание можно только на ограниченный период времени. «Отдельный человек и социум способны ощущать, что всё скверно, но верить, что всё хорошо и ощущения обманывают. В России государственная пропаганда является божественной урино-офтальмологией», - говорит политолог.

Как он отмечает, в России такая виртуальная реальность, созданная властью, одержала уверенную победу. В частности потому, объясняет Кочетков, что там все насильно контролируют силовые структуры. Зато в Украине, подчеркивает эксперт, ситуация иная: здесь силовики не решаются воевать с общественностью.

Как сообщала Politeka, Кочетков объяснил, в чем разница между проблемами простых людей и политиков у власти.

Также Politeka писала о том, что Кочетков рассказал, как убрать из власти политиков, которые не выполняют свои обещания.