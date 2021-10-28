Экономист Юрий Атаманюк рассказал, каким должен быть следующий шаг Украины в отношениях с ЕС, а также отметил, к чему может привести подорожание газа.
Об этом он рассказал в своём блоге.
«Мы 7 лет в системе ассоциаций с Евросоюзом в экономической части. Мы получили хоть одну технологию? Нет. Мы создали какое-то совместное предприятие, которое создало рабочие места? Нет», - отметил Атаманюк.
По словам эксперта, несмотря на то, что Евросоюз не дает нам достаточной поддержки, мы вывозили из нашей страны много необработанного сырья, зерна, руды, нефти и газа. Как отметил экономист, также из нашей страны в ЕС выезжает большое количество трудовых мигрантов.
«Мы в убытке. Как защититься? Первое, что нужно сделать, это отказаться от европейского паритета цены и обязать «Укрнафту» и «Укргаздобычу» продавать (ресурсы, - Ред.) с рентабельностью, которая покрывает только расходы. Это 30% от стоимости поднятого газа», - подчеркнул Атаманюк.
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Как отметил экономист, таким образом, у нас бы упали цены на энергоносители и снялось бы социальное напряжение у людей.
«У нас производства бы спокойно вздохнули. У нас страшно то, что людям отрегулировали тарифы до конца отопительного сезона, но жизнь же не заканчивается квартирой –людям надо ещё где-то работать», - сказал Атаманюк.
По словам эксперта, из-за подорожания газа могут закрыться предприятия, что повлечет за собой утерю рабочих мест людьми, которые должны как-то оплачивать тарифы.
Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк утверждает, что сегодня государственный долг Украины самый большой за все время ее независимости.
Также Politeka сообщала, что Юрий Атаманюк объяснил, в чем разница между Украиной и Европой.