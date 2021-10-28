Экономист Юрий Атаманюк объяснил, что важным элементом государственного развития является свобода слова, а ее ограничение или запрет обычно приносят только вред.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению Атаманюка, развитие государства возможно только в том случае, если в его основе – человек свободный, который может творить. В частности, говорит он, так возник Microsoft, Apple и т.д. «Свобода слова – это первостепенное, что соответствует свободе личности», – подчеркивает эксперт.

По его словам, между уровнем свободы слова и благополучием государства и его населения есть устойчивая закономерность. Чтобы не быть голословным, экономист в пример приводит Данию, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Также Атаманюк объясняет, что работа со СМИ не нуждается в дополнительной организации. «Нужно организовывать работу по развитию государства и тогда не будет возникать проблем ни с какими СМИ. Люди, которые занимаются репрессиями по отношению к свободе слова, они недалекие и не знают истории», - объясняет он. В частности, экономист говорит об СССР с его тоталитаризмом: книги запрещали и поэтому их читали еще больше.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что сегодня государственный долг Украины самый большой за все время ее независимости.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о намерениях Сербии по поводу украинской ГТС.

https://youtu.be/19lAiBJ8AH0