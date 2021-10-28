Экономист Юрий Атаманюк рассказал о том, как власть относится к оппозиционерам в нашей стране, а также заявил, что власть хорошо чувствует что нужно народу.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Говорить о том, что у власти глупые люди, точно не приходится. Они до прихода к власти показали, что они могут построить успешный бизнес. Создать такие продукты как шоу, фильмы, которые успешные, –это сложно везде и во всем мире. Это сложная высокоинтеллектуальная работа на уровне интуиции», - отметил Атаманюк.

По словам эксперта, власть продолжает делать то, чем занималась раньше, потому что они хорошо чувствуют общество, что ему надо и четко дают нужные посылы в пространство.

«Естественно, они не хотят конкуренции, чтобы раскладывали их действия на атомы. Плюс ещё людей давит холодильник, ценник и ситуация, поэтому им нужно убирать всех, кто может грамотно и системно разложить, что происходит на самом деле, какая остается коррупция и что нужно делать, чтобы страна процветала», - подчеркнул Атаманюк.

Как отметил экономист, власть блокирует оппозиционные проявления не только у других политических сил, а ещё и внутри фракции.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк утверждает, что сегодня государственный долг Украины самый большой за все время ее независимости.

Также Politeka сообщала, что Юрий Атаманюк объяснил, в чем разница между Украиной и Европой.