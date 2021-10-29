Политический аналитик Руслан Бизяев спрогнозировал возможное развитие событий на Донбассе в том случае, если боевики ОРДЛО решат перейти в наступление на украинские позиции.

Эксперт дал свой комментарий в программе «Развилка LIVE».

«Без регулярной российской армии «ихтамнеты» мало что могут сделать против ВСУ. Соотношение сил явно не в пользу так называемых «непризнанных республик». Всё-таки боевики – это не регулярные войска. Поэтому ход войны на Донбассе будет зависеть от того, какую цель Россия в ней преследует. Ведь эта война – не «вещь в себе», она преследует определённые политические и психологические задачи. И рассматривать ёё нужно в свете этих задач», - отмечает гость программы.

Но, добавляет он, об этих задачах никто не говорит вслух.

«Мы должны сами расставить маркеры и понять, что к чему. Нужно посмотреть по развитию ситуации на Донбассе, к чему она идёт. И при этом всегда следует учитывать: то, что нам показывают, то, что нам навязывают, зачастую не соответствует тому, что было задумано изначально», - считает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал «сотрясением воздуха» заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности перехода Украины от парламентско-президентской к президентской форме правления.

Также Politeka сообщала, что, по словам Бизяева, в Кабмине короткая скамейка запасных, поскольку компетентные люди неохотно идут туда работать.



