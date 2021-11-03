Политолог Руслан Бизяев заявил, что складываются ощущения того, что Запад занимается самоликвидацией с 1991 года.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк в студии Руслана Бизяева.

«Как в свое время в Римской империи и в других империях, процесс стагнации и распада неизбежен. Пока Европейский Союз, Европа и пока весь Западный мир уделяли глобальное значение экономике, социальным стандартам и пока они пытались находить компромиссы, они развивались. Но уже с конца 70-х годов стало понятно, что в Европе на ряду с политфилософским кризисом неизбежно придет кризис политический, а потом и кризис экономический», - сказал он.

Бизяев сообщил, что с 1991 года с момента распада Советского Союза, подчеркнул он, этот процесс ускорился и сейчас однозначного решения выхода из этой ситуации на Западе нет. Поэтому мы и наблюдаем такой период турбулентности, считает он, который был неизбежен.

«Весь вопрос заключался в том, когда бы все рвануло. Еще в 2018 году я написал пост о том, что это последняя спокойная осень, за который мне сказали, что я сошел с ума. Ведь тогда все было спокойно и абсолютно стабильно, но потом понеслось - коронавирус и пошло-поехало. Вопрос в другом, что придет на смену?», - резюмировал он.

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