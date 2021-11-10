Политический аналитик Руслан Бизяев поразмышлял над тем, как за три года правильный подход может изменить состояние украинской экономики к лучшему.

Об этом он рассказал в программе «Знай наших» с политологом Тарасом Загородним.

По словам Бизяева, если в течение трех лет Украина будет развиваться по правильному моделированию ситуации, кризис можно будет остановить. «Первые два года будут очень сложными, а на третий год появятся реальные ростки. Люди уже почувствуют, что мы двигаемся в правильном направлении и их кошельки хотя бы не худеют больше. И появится уверенность в том, что в нашей стране можно жить», – рассуждает он.

В то же время, аналитик указывает на то, что первые два года даже при выходе новых политических элит будут довольно сложными. «Потому что начнется процесс детенизации», – объясняет он. В частности, говорит Бизяев, из карманов олигархов постепенно будут вытягиваться деньги, потому что в Украине не принимали закон о выведенном капитале и многие средства уже выведены за пределы государства.

В то же время, подчеркивает гость программы, средства должны работать именно в Украине и, как только они сюда вернутся, ситуация с финансовым рынком изменится. В частности, говорит он, это касается кредитов, они станут дешевле, ведь и денег в стране станет больше. «А деньги не просто так приходят, поэтому они должны работать», - утверждает Бизяев.

Как он объясняет, для этого нужна четкая программа, чтобы для среднего и малого бизнеса налоги составляли 15% от прибыли и 4-5% от дохода. Кроме того, добавляет эксперт нужные льготы на аренду и неприкосновенность бизнеса в течение трех лет, за это время он должен запуститься и предоставить украинцам рабочие места. «Ведь для бизнеса самое главное - это стабильность, понимание и кадры. А для того, чтобы в Украину зашел серьезный инвестор, надо провести судебную реформу», - подчеркивает Бизяев.

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