Политолог-международник Максим Яли назвал оперативные и долгосрочные цели организации миграционного кризиса на польско-белорусской границе со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Об этом он рассказал в эфире программы «Politeka Online».

По мнению политолога, Лукашенко преследует оперативные цели и пытается таким образом легитимизировать себя на Западе. Он объяснил, что как только европейские лидеры начнут контактировать с Лукашенко по поводу урегулирования этого кризиса, они де-факто признают его легитимным президентом Беларуси.

Кроме того, считает Яли, у Лукашенко также есть личные мотивы – месть Польше и Литве, которых он обвинял в провоцировании «конституционного переворота» и протестов, которые возникли после фальсификации белорусских выборов в прошлом году.

«Есть еще важный момент – временное измерение, почему именно сейчас. Это именно переходный период, когда госпожа Меркель, которая и вводила санкции против Лукашенко, уходит на покой. И на смену ей придет новый канцлер – господин Шульц, который очень лояльно относится к России, выступает за скорейший запуск Северного потока-2», - говорит Яли.

Таким образом, объяснил политолог, совершаются попытки обнулить отношения, начать их с нового листа и надавить на Германию, чтобы они не препятствовали и содействовали скорейшему запуску Северного потока-2. В этом, отметил Яли, уже прослеживаются мотивы Путина.

«Это краткосрочные цели, задачи. Если говорить о долгосрочных целях – это, безусловно, привязать ЕС так называемой пуповиной, в качестве которой выступает Северный поток-2, и обеспечить зависимость Европы от РФ на долгие годы. Безусловно, тот кризис, который мы сейчас наблюдаем на газовом рынке, цены, которые возросли до невиданных высот за последние полгода – это и является подтверждением, а главное – аргументом для того, чтобы другие европейские страны подписали долгосрочные контракты с «Газпромом», - рассказал Яли.

Как сообщала Politeka, Жорин рассказал, что лично готов приобщиться к помощи Польше в ситуации с мигрантами.

Также Politeka писала о том, что Яли назвал цели Лукашенко в поддержке беспорядков на польской границе.