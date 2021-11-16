Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал ситуацию с толпой беженцев на границе с Беларусью и указал на то, что это проблема и Украины, а не только Польши.

Об этом он рассказал в программе Politeka online.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса указывает на то, что Беларусь в этой ситуации с нашествием мигрантов на границе выступает лишь исполнителем давления на Европу, так Россия пытается вызвать кризис.

Также он отмечает, что опасность есть и для украинских границ. «Это не проблема Беларуси и Польши, эта проблема гораздо больше и Украина должна была включиться в эту историю с первых дней», - убежден Жорин.

В частности, он сообщает об информации о присутствии войск РФ у границы с Украиной и вообще о проблеме с украинско-белорусской границей. «Мне странно наблюдать, как наши представители блока безопасности Украины, только сейчас начали что-то говорить, что нам нужно что-то делать, хотя прошло уже больше недели, как начались эти события», - отмечает эксперт.

В то же время он акцентирует внимание на том, что государству на самом деле не всегда удается отреагировать быстро. Тем не менее, говорит Жорин, нужно своевременно опереться на само общество, особенно если оно может и хочет помочь.



«У меня огромные сомнения, что Резников вообще что-то понимает в плане безопасности. Заявления есть, брифинги есть, но практических действий пока нет», - говорит он. Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса вспоминает, что когда-то повсеместно в Украине была построена сеть штабов и на них действительно можно было рассчитывать.

Как сообщала Politeka, Жорин объяснил, как Нацкорпус мог помочь Польше в ситуации с мигрантами.

Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, что лично готов приобщиться к помощи Польши в ситуации с мигрантами.