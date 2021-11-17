Экономист Юрий Атаманюк заявил, что революции негативно влияют на жизнь населения и привел в пример Октябрьскую революцию, после которой начались репрессии, миграции и в Канаде возникла многочисленная украинская диаспора.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По мнению Атаманюка, революция имеет как положительные, так и негативные стороны, но если говорить о социальной и экономических сферах – то преобладает второе. «Как пострадала Украина в 2004 году? Это был колоссальный экономический спад», – подчеркивает он.
Эксперт предлагает посмотреть сейчас на Октябрьскую революцию и оценить, как она повлияла на жизнь населения Украины. «Мы получили гражданскую войну и колоссальные репрессии», - заключает он.
Кроме этого, добавляет Атаманюк, в Канаде возникла многочисленная украинская диаспора именно из-за Октябрьской революции, ведь люди массово мигрировали отсюда, пытаясь выжить и избежать репрессий. «Революции – это трагические даты в истории тех государств, в которых они происходили», - констатирует эксперт.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почему европейский паритет цены газа не выгоден Украине.
Также Politeka писала о том, что Атаманюк поразмышлял над тем, каким будет влияние инфляции на экономику.