Экономист Юрий Атаманюк рассказал о возможной угрозе веерных отключений этой зимой, а также заявил, что Украине не хватает угля и газа.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«На сегодня, вся зеленая энергетика Украины – это 1,5%. Можно рассказывать и декларировать, что мы откажемся от угля, но только потом. Потом будут и автомобили летающие и в космос дети наши смогут летать. Да, технологии будут двигаться, но что делать завтра?», - отметил Атаманюк.

По мнению эксперта, нужно отбросить все представления о зелёной энергетике и будущем, потому что сегодня нам грозят веерные отключения электроэнергии и отопления. Как отметил экономист, исходя из этого, был специально введен локдаун, чтобы не отапливать различные объекты: например, дети будут сидеть дома в зимний период, потому что школы не будут отапливаться.

«Угроза (веерных отключений, - Ред.) есть, если подтвердится, что зимой будет -15 и это будет держаться на протяжении трёх недель, потому что газа и угля не хватает», - сказал Атаманюк.

По словам эксперта, то, что сейчас происходит, может происходить по двум причинам: первая – непрофессионализм власти или руководства украинских энергетических компаний, вторая – ведение властью политики в интересах третьих стран.

«Из-за дорогого газа все отвлечены своими тарифами в квартирах и поэтому мы не удивляемся тому, что остановился припортовый завод, завтра остановятся все химпромы, а послезавтра начнет останавливаться металлургия или другая энергоемкая промышленность. Начнётся валовая деиндустриализация и безработица», - подчеркнул Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк рассказал, кто виноват в ситуации с беженцами.

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