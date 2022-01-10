Об этом он рассказал в программе «Исторические хроники».

Руслан Бизяев отметил, что после получения вести о согласии СССР подписать соглашение о ненападении, 26 или 27 августа Гитлер написал послание Сталину, прося советского диктатора принять Риббентропа как можно раньше. По словам политолога, в предчувствии исполнения собственных планов Гитлер забыл, сколько грязи и ненависти они вылили со Сталиным на головы друг друга за последние пять лет.

Руслан Бизяев рассказал, что в своем послании Гитлер назвал подписание нового германо-советского торгового соглашения первым шагом в изменении германо-советских отношений и заявил, что считает заключение пакта о ненападении с Советским Союзом долгосрочной основой германской политики. Политолог отметил, что Гитлер сообщил о принятии переданного Молотовым проекта договора о ненападении, но отметил, что считает крайне важным прояснить некоторые моменты как можно скорее, особенно касающиеся дополнительного протокола, желаемого СССР, напомнив о напряженной ситуации между Германией и Польшей. Эксперт добавил, что Сталин прислал ответное письмо, сообщив, что советское правительство согласно с тем, чтобы господин фон Риббентроп прибыл в Москву 23 августа.

«Германское радио, передававшее музыкальную программу, неожиданно прервало передачу, призвав слушателей к вниманию. Торжественный голос диктора объявил экстренное сообщение: «Правительство Рейха и Советское правительство пришли к соглашению заключить друг с другом Пакт о ненападении», - говорит Руслан Бизяев.

По его словам, на следующий день, 22 августа, Гитлер собрал на новую конференцию своих генералов, призвав их вести войну «жестоко и без всякой жалости», подчеркнув, что он, вероятно, даст приказ атаковать Польшу 26 августа – на шесть дней раньше, чем планировалось. Политолог добавил, что 23 августа, около полудня, два больших трехмоторных «Кондора» приземлились в Москве с Риббентропом и его многочисленной свитой.

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«С этого момента уже более 80 лет этот документ считается самым постыдным международным договором двадцатого века. Но ведь это был не единственный возможный вариант развития событий», - заявил Руслан Бизяев.

Как ранее сообщала Politeka, Бизяев рассказал о гонке химических вооружений между СССР и Германией.

Кроме того, для Politeka Бизяев рассказал, как при помощи Соединенных Штатов Америки улучшалась армия СССР в 30-х годах ХХ века.