Об этом он рассказал в своем блоге.
«Украина является форпостом, несущая тяжелейшие потери, защищая цивилизацию Европы, которая защитить себя против такой орды вряд ли бы смогла: для этого нужно быть такими же мужественными и закаленными, как Украина, а они (европейские страны, - Ред.) – размякли», - отметил Александр Кочетков.
По словам эксперта, Европейскому союзу на самом деле было бы очень выгодно иметь в своем составе такую страну как Украину: это не наша привилегия, а это привилегия именно для европейцев.
«За право стать кандидатом в Евросоюз это мы должны что-то от них получить, а не они от нас. Кто бы не хотел взять Роналду в свою футбольную команду? Мы в данном случае «Роналду», который является лучшим игроком мира. Мы лучшие вояки мира сейчас», - подчеркнул Александр Кочетков.
Как отметил политолог, именно мы должны назначать цену и условия для ЕС, если они хотят нас видеть в своем союзе.
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