Об этом он рассказал в программе «Politeka online».

«Украинцам следует набраться терпения, потому что скоро это не закончится. Война довольно тяжелая: россия привлекает огромные ресурсы в этой войне, и нужно помнить, что эти ресурсы не сопоставимы», – отметил Максим Жорин.

По словам военного, Украина и россия находятся в двух совершенно разных ситуациях: когда россия забрасывает нас «пушечным мясом» и даже не думает о профессионализме своих военных, то украинские военные эффективно используют все свои ресурсы и современные технологические вооружения.

«Украинская армия достаточно эффективно использует современную тактику и вооружение, что дает нам преимущество, но соразмерность ресурсов просто безумна и в этом плане будет тяжело», - подчеркнул Максим Жорин.

Как отметил военный, как только Украина накопит много современного оружия, то мы сможем более масштабно пойти в наступление.

«После этого у нас наконец-то появятся сильные позиции для переговоров, в том числе и за круглым столом, а не только на поле боя, но получить эти позиции можно только на поле боя», - сказал Максим Жорин.

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