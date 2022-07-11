Политический эксперт Александр Кочетков рассказал, может ли россия действительно использовать ядерное оружие, не навредив при этом себе же.

Об этом он рассказал в эфире канала Politeka.

По мнению политолога, в последнем заявлении об Украине путин сделал очередной намек на возможное использование ядерного оружия, который больше похож на простые понты. В частности, он отмечает, что вообще о ядерном оружии говорят Киселев, Соловьев, а эти люди ничего не понимают в этом вопросе.

«путин что ли ответственен? Так он тоже ничего не соображает, он соображает в неких чекистских заморочках 40-летней давности, не более того. Царит и он всегда прав, он никогда ничему не учился и давно уже деградировал. Человек, который всегда прав, перестает развиваться. Люди, которые разбираются, специалисты, ученые, инженеры помалкивают о ядерном оружии и это не случайно. Задаю простой вопрос: а кто вообще сказал, что россия обладает серьезным ракетно-ядерным потенциалом, который представляет реальную угрозу?», - рассуждает Александр Кочетков.

В пример он приводит крейсер «Москва», который должен был прикрывать от ракет весь Черноморский бассейн, но не сумел защитить себя. То есть, констатирует эксперт, это только разговоры о великом могуществе, а состояние ядерной бомбы нужно сначала еще проверить. В частности он, будучи специалистом, не уверен, что российское ядерное оружие исправно и не представляет угрозы для нее самой. Для этого, рассказывает политолог, нужны ядерные испытания, которые уже давно не проводят.

«Провести ядерные испытания для россии – это вскрыться, положить карты на стол и все будет известно», - подчеркивает Александр Кочетков.

По словам эксперта, он не утверждает, что советский ядерный потенциал россии абсолютно сгнил и его не надо опасаться, но это не та сила, которая существовала в прежнее времена, и россияне сами об этом знают.

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