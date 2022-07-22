Политолог Руслан Бизяев рассказал, что сейчас происходит в мировой политике и когда начала формироваться сегодняшняя ситуация на международной арене.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас вся мировая геополитика – это столкновение двух концепций, двух сторон одной медали, двух противостоящих лагерей», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Как он вспоминает, до начала российского вторжения в Украину говорили о том, что идет противостояние двух концепций, а не просто личностей - Байден, путин, Раиси, Эрдоган, Макрон или наследный принц Саудовской Аравии ибн Салман – нет. По мнению политолога, речь идет о противостоянии двух концепций глобального характера.

По его словам, сегодняшняя ситуация сформировалась не 24 февраля, не в 2020 году с ковидом или в 2016 году, когда победили Макрон и Трамп. Политолог называет точкой отчета 11 сентября 2001 года, это башни близнецы, теракты. Сейчас же, констатирует он, противоборствующие стороны пытаются разыгрывать эту партию, каждая, естественно, в своих интересах.

«Мир сейчас не готов к еще одной горячей точки. То есть, война в Украине фактически стала одним из триггеров мирового финансового экономического кризиса. Сначала был ковид, он так сознательно побил, но не добил мировую экономику, а теперь - война в Украине, которая вызвала целую цепную реакцию санкций и контрсанкций. Ключевые мировые экономики, пожалуй, за исключением Китая, переживают в лучшем случае рецессию», - объясняет Руслан Бизяев.

Как сообщала Politeka, Романчук рассказал, что капитализм, в отличие от социализма, является гораздо устойчивей.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, как СССР поставил Эстонию перед выбором военного конфликта или советского протектората.





