Политический эксперт Александр Кочетков рассказал, что россияне в этой войне пытаются уничтожить украинцев и их страну, а в случае поражения в самой россии начнутся сепаратистские движения.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«Все разговоры о том, что «мы еще ничего не начинали», - это чистый блеф. На самом деле россия воюет с максимальным напряжением всех своих сил – военных, экономических, политических, мобилизационных – вот все, что у нее есть», - подчеркивает Александр Кочетков.

На оккупированных территориях, отмечает он, россияне пытаются ассимилировать украинцев, растворить в себе, а для этого навязывают гражданство, паспорта, рублевую зону, образование и весь образ жизни. А на остальной территории, добавляет эксперт, российские войска пытаются физически уничтожить украинцев, бомбят и обстреливают города дальнобойной и прочей артиллерией.

«Война экзистенциальная, остаться может только один, поэтому они хотят уничтожить Украину через уничтожение украинцев. Мы должны понимать, что мы воюем не за абстрактную свободу, европейский выбор, мы воюем за нашу жизнь. Каждый из нас оказался под угрозой, потому что уничтожение Украины у них - как цель», - объясняет Александр Кочетков.

По словам политолога, это уже вопрос жизни и смерти и для нас, и для россиян. Он отмечает, что поражение в Украине вызовет цепную реакцию процессов в самой россии, что понимает и Кремль. В частности, добавляет эксперт, там уже есть много региональных лидеров, условного говоря, которые только и ждут момента, когда можно будет начать свои сепаратистские движения.

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