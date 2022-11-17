Израильский журналист Сергей Ауслендер рассказал, что США и Китай будут налаживать отношения, а россию последний воспринимает только как сырьевой придаток.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Пекин и Вашингтон пытаются наладить отношения, я так понимаю, поскольку они друг друга воспринимают как главных геополитических противников и пытаются договориться. Их экономики очень сильно интегрированы друг в друга, они очень сильно друг от друга в этом смысле зависят. И устраивать им сейчас Третью мировую войну, наверное, не очень было бы с руки», - объясняет Сергей Ауслендер.

Поэтому, отмечает он, Китай и Америка будут пытаться двигаться навстречу друг другу. Тем не менее, добавляет журналист, все это, конечно, пока имеет характер таких деклараций, заявлений, но тенденция на лицо, они все-таки хотят сотрудничать, а не воевать. Но он подчеркивает, что пока ни о какой супернормализации речи не идет, хотя вектор правильный.

«Надо понимать, что Китай ведет собственную политику, которая не укладывается в русло ни западной, ни российской, никакой другой. У него своя абсолютно самостоятельная политика, он претендует на лидерство в мире, на создание такого очередного полюса. И биполярный мир в их понимании, насколько я это вижу в понимании Пекина, это Китай и США, а никакая там не россия, россия в это вообще никак не укладывается, в это русло», - констатирует Сергей Ауслендер.

Что касается их отношения к россии, рассуждает он, то оно пока четко не сформулировано. В то же время журналист отмечает, что не стоить воспринимать Китай как российского союзника. По его мнению, они никогда союзниками не были и не будут, а Китай воспринимает россию как источник сырья и как возможный источник территории в будущем.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, какими иллюзиями живут россияне.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе назвал Херсон сокрушительным ударом и проигрышем рф.