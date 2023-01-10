Идеолог Олесь Доний объяснил, что украинская идея прошла романтический, оборонительный этапы и пришла к наступательному, но ей нужно прийти к осознанию конкуренции в современном мире.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Миром движутся идеи. Идеи просто могут быть положительными, могут быть отрицательными. У Гитлера и путина негативные идеи: это уничтожение либо евреев, либо украинцев как этноса, украинского государства. Это тоже мысль. Просто она садистская, она от сатаны. У украинцев идея сохранения собственного естества, существования, сохранения себя, своего государства – это тоже идея», – подчеркивает Олесь Доний.

В то же время он отмечает, что идеи обладают свойством изменяться с течением времени. Следовательно, эксперт пробовал отследить, как украинская идея менялась за все это время, как она перешла от романтического к оборонительному этапу, а дальше перешла и к наступательному. По мнению идеолога, нам не хватает именно конкурентного этапа, ведь именно таков современный мир.

«У ребят, которые вернутся после победы с Востока и Юга Украины, возникнет вопрос – а за что боролись? За существование украинского государства, за существование себя как украинцев. А дальше? Ибо и государство может быть разнообразным. У нас должно быть еще комфортное сосуществование. И что мы вкладываем в это?», – спрашивает Олесь Доний.

По словам идеолога, именно так он и пришел к концепции «25 ступенек к общественному счастью», которая в центр ставит не государство, борьбу за него или язык, ведь это только средство, а цель – счастье украинцев. В то же время эксперт отмечает, что счастье – вещь индивидуальная, его нельзя никому навязывать, а только создавать соответствующие условия для этого, к чему и ведут как раз эти 25 ступенек.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что стороны готовятся к одному решающему сражению.

Также Politeka писала, что Доний, Гай-Нижник и Томенко рассказали, как во Всеукраинском Комитете планируют отметить 150-летие Скоропадского.





