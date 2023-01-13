Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил, что противник решил проводить операцию по захвату Соледара, чтобы взять ВСУ в котел в Бахмуте.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«В стратегии российской федерации важно захватить Соледар и с военной, и с политической точки зрения. Я даже поставлю на первое место политический аспект», - утверждает Николай Маломуж.

В частности, отмечает он, путин уже 15 раз ставил вопрос по поводу захвата Бахмута, были разные сроки и крайний их них – Новый год. Кроме этого, подчеркивает гость программы, важен также тот факт, что эту основную задачу ставили на декабрь и январь лично пригожину.

Как утверждает генерал, это пригожен четко заверял путина, что он захватит Бахмут и, соответственно, решит вопрос захвата всей Донецкой области. Но все провалилось, констатирует он, и это был момент истины для путина.

«Поэтому изменили тактику: провести ряд операций по захвату Соледара пройти с севера на юг и провести операцию окружения Бахмута и, соответственно, создав котел, захватить наши войска врасплох там. Этого не случилось», - констатирует Николай Маломуж.

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