Американский военный Гарри Табах сообщил, что нельзя замораживать войну и давать россии возможность накапливать ресурсы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Этого не может быть, это не может случиться, не может быть в такой войне ничья, что вы возьмете и в какой-то момент скажете: «Ну все, здесь мы остановились»», - сообщил Гарри Табах.

По словам американского военного, в Украине не может повториться корейский сценарий, Украина не остановится в каком-то месте и не начнет дележку территорий с россией. Как подчеркнул Гарри Табах, такая позиция станет проигрышной для Украины, потому что через год-два после войны рф накопит ресурсы и опять нападет.

«К этому времен Украина может ослабнуть, потому что все будут понимать, что это произойдет, и никто в Украину инвестировать не захочет. Поэтому для Украины есть только один выход – это полная победа над российской агрессией и полное освобождение всех своих территорий», - заявил Гарри Табах.

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