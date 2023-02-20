Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский заявил, что россия будет пытаться закрепить хоть какие-то успехи на фронте, но авиация с неподготовленным летным составом ей в этом никак не поможет.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Нужно понимать, что фактор времени для россии играет критическую роль. Они понимают, что на фоне ухудшающейся ситуации должны достичь хотя бы какого-то успеха, хотя бы как-то закрепить те достижения, которых им удалось добиться на территории Украины, и попытаться все-таки остановить эту фазу войны для того, чтобы лучше подготовиться, переварить достигнутое и продолжить наступление», - объясняет Сергей Грабский.

Поэтому, констатирует он, противник вынужден торопиться, бросать в бой подразделения, наспех сколоченные из мобилизованных, из резервистов, из заключенных и так далее. Тем не менее, утверждает эксперт, запасы авиации не сильно помогут россии в этой войне, поскольку сегодня как минимум 80% задач огневого поражения осуществляется артиллерией, минометами, системами залпового огня, то есть наземными средствами. То есть, подчеркивает гость программы, объемная доля авиации остается очень невысокой, где они это могут использовать?

«Следующий вопрос – это качество подготовки летного состава. Мы видим, какие серьезные потери понесла российская авиация с начала боевых действий. Восстановить такое качество летного состава, которое у них было до начала этой войны, за такой короткий период просто невозможно. Конечно, можно научить курсантов общим понятиям взлет-посадка и все, но на этом все, опыт приходит со временем, а времени нету», - заключает Сергей Грабский.

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