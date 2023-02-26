Свое мнение по этому поводу в интервью Politeka Online высказал журналист и телеведущий Евгений Киселев (чтобы посмотреть полное видео, пролистайте новость до конца).
"Я думаю, что не получится. Я думаю, что попытки вести войну на несколько фронтов не в интересах Путина. Я думаю, что белорусская армия недостаточно мотивирована для того, чтобы посылать ее в бой и Лукашенко это понимает. Он боится что белорусские военные могут в этом случае просто повернуть штыки против него, поднять мятеж, совершить государственный переворот", — заявил Евгений Киселев.
По его мнению, ситуацию в Молдове российскому диктатору также не удастся расшатать, потому что у него вряд ли есть на это ресурсы.
"И я не думаю, что у Путина сейчас есть ресурсы перебрасывать какие-то силы и средства в Приднестровье, которое является абсолютно сейчас отрезанной от России территорией и, фактически, с кусочком крошечным земли, который находится в блокаде де-факто, пытаться начинать там какие-то боевые действия. Это если, конечно, они не самоубийцы", — добавил журналист.
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По данным ISW, у границы россии и Беларуси с Черниговской областью было зафиксировано движение колонн военной техники без опознавательных знаков в сопровождении военнослужащих, одетых в форму, похожую на украинскую. Одной из целей этих маневров может быть отвлечение украинских сил на северную границу, чтобы ослабить оборону Украины на востоке. Другой целью может быть обвинение Украины в нарушении территориальной целостности Беларуси, чтобы вынудить Лукашенко вступить в войну.
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