Наступление россиян, которые перехватили инициативу у ВСУ, в ближайшее время достигнет пика.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Politeka Online заявил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, россияне с Нового года перехватили инициативу, начали наступать и в ближайшие недели продолжат увеличивать давление на линию фронта.

«В ближайшее время пик будет достигнут. А дальше плато – ровно столько, сколько у россиян хватит сил и средств. Будут давить на линию фронта. Это будет где-то март-апрель. На апрель у них может даже уже и не хватить сил», - предположил Свитан.

Далее, отмечает военный эксперт, все будет зависеть от нашего противодействия.

«Ну а после того, как мы получим определенные системы поражения от наших партнеров, мы начнем выполнять определенные наступательные действия. Может, непрямые, а ассиметричные, это самый оптимальный вариант», - считает Свитан.

Например, удерживать россиян в районе донецкого и луганского фронтов в режиме активной обороны.

«А самим наступать в направлении либо на Армянск-Новой Каховки, либо в сторону азовского побережья, запорожского фронта. И вот таким ассиметричным давлением пробовать, во-первых, рассечь сухопутный коридор в Крым и дальше отвлечь российские войска от донецкого и луганского фронтов», - пояснил военный эксперт, как могут развиваться события.

Напомним, оккупанты изменили стратегию в районе Бахмута.

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