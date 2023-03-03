Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Politeka Online заявил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.
По его словам, россияне с Нового года перехватили инициативу, начали наступать и в ближайшие недели продолжат увеличивать давление на линию фронта.
«В ближайшее время пик будет достигнут. А дальше плато – ровно столько, сколько у россиян хватит сил и средств. Будут давить на линию фронта. Это будет где-то март-апрель. На апрель у них может даже уже и не хватить сил», - предположил Свитан.
Далее, отмечает военный эксперт, все будет зависеть от нашего противодействия.
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«Ну а после того, как мы получим определенные системы поражения от наших партнеров, мы начнем выполнять определенные наступательные действия. Может, непрямые, а ассиметричные, это самый оптимальный вариант», - считает Свитан.
Например, удерживать россиян в районе донецкого и луганского фронтов в режиме активной обороны.
«А самим наступать в направлении либо на Армянск-Новой Каховки, либо в сторону азовского побережья, запорожского фронта. И вот таким ассиметричным давлением пробовать, во-первых, рассечь сухопутный коридор в Крым и дальше отвлечь российские войска от донецкого и луганского фронтов», - пояснил военный эксперт, как могут развиваться события.
Напомним, оккупанты изменили стратегию в районе Бахмута.
Также стали известны подробности будущего наступления ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что у Валерия Залужного спрогнозировали сроки окончания войны.