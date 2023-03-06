Китай понимает, что, если он начнет поставлять оружие россии напрямую, он тут же окажется под мощными санкциями.

Об этом в эфире Politeka Online заявил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

Однако, добавил Свитан, Китай может использовать «прокладки». Например, Беларусь.

«И также Иран используется, Северная Корея. Беларусь в качестве сборочной системы может использоваться, в режиме крупноузловой сборки использоваться Китаем и Россией для поставок отдельных видов вооружений. Допустим, тех же беспилотников», - пояснил Свитан.

Эксперт уверен, что если такие поставки начнутся, обстановка на фронте кардинально не изментися. Не повлияет это и на готовящееся контрнаступление ВСУ.

«Глобально ситуация не изменится, если даже Китай напрямую вступит в войну с Украиной, так как тут же увеличится определенное количество помощи и к нам подойдут уже западные военные части. Потому Китай будет очень сильно осторожничать. Как-то, может, через прокладки типа Беларуси и Ирана перебрасывать туда, через круппноузловую сборку, определенные системы поражения. В основном беспилотники или системы радиоэлектронной борьбы», - пояснил Свитан.

Также военный эксперт подчеркнул, что в случае подобных поставок, их сразу же отследят.

«Они могут перебросить вооружение. Но сильно это не повлияет. А вот отследить… мы сразу отследим, потому что, если хотя бы на одном средстве поражения будет выбита Made in Chinа, я думаю, что по Китаю будет отработана вся система финансового прессинга и экономического прессинга, уже мирового. Китай это прекрасно понимает», - заверил Роман Свитан.

При этом полковник ВСУ в запасе признал, что Китай сложно прогнозировать и необходимо следить за ситуацией.

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