ВСУ готовятся к мощному контрнаступлениию, которое может начаться уже в ближайшие несколько месяцев. В нем примут участие тысячи украинских бойцов, которые сейчас проходят обучение в Европе.

Так, по некоторым данным главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует создать три корпуса в 60 тысяч бойцов. По краней мере, именно такие цифры озвучило издание The Economist.

Комментируя эти данные, полковник запаса ВСУ, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке, военный эксперт Сергей Грабский отметил, что это минимум, который необходим для наступления.

«Исходя из того, что мы видим против нас. Какие войска воюют против нас. Если говорить о классическом соотношении наступающих сил обороняющимся, то, конечно, этих сил недостаточно. Но если брать во внимание, что это ударные корпуса и они являются одним из элементов сил обороны Украины, то создание таких мощных наступательных объединений может позволить нам выполнить достаточно серьезные задачи. Такие, как освобождение Крыма. Что для нас является критически важным», - подчеркнул Грабский в эфире Politeka Online.

В последствии, имея уже такой боевой опыт, эти корпуса, подчеркивает Грабский смогут взаимодействовать, продолжать наступательные действия уже с выходом на границы Украины.

«И возможно, зоны безопасности, которую нам необходимо будет создать для того, чтобы избежать повторного вторжения», - добавим военный эксперт.

Грабский убежден, что после захода ВСУ в Крым, от вражеского флота мало что останется:

«Могу предположить, что в случае отхода из Крыма россия займется своей исторической миссией, она начнет топить свой флот».

Что касается будущего россии после освобождения Крыма Украиной, то, убежден Грабский, пропагандистская машина спасет путинский режим.

«Уже сейчас их готовят к мысли, что они могут поступиться некоторыми территориями. Режим уже готовится к каким-то действиям в попытке сохранить самого себя. В надежде, что они устоят и со временем восстановятся и смогут опять возобновить агрессивные действия», - уверен Грабский, добавляя, что вряд ли освобождение Крыма станет смертоносным для Кремля.

Напомним, ранее сообщалось о ловушке, в которую россия пыталась заманить Валерия Залужного.

Также сообщалось, что генерал Сырский сделал новое важное заявление относительно Бахмута.

Кроме того, Politeka.net писала, что такой атаки, как в ночь на 9 марта, еще не было - в чем ее особенность.