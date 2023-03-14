Украинские защитники должны выйти из Бахмута, удерживать город больше нецелесообразно.

Такое мнение, как пишет Politeka.net, в эфире Politeka Online высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

«Есть предел возможностей. И на сегодняшний день есть информация, что мы туда стягиваем резервы, которые были подготовлены в западных странах. У нас почему-то этого не показывают, но израильское телевидение крутит ролики, где М113, Брэдли стоят подбитые в Бахмуте. Снятые на видео российскими солдатами. То есть, мы несем потери, и в тех резервах, которые мы, по идее, должны были готовить для контрнаступления», - заявил Жданов.

Эксперт опасается, что в битве за Бахмут ВСУ могут сжечь все, что хотелось сосредоточить для контрнаступления.

Кромме того, по словам Жданова, снабжение украинских войск становится тяжелее с каждым днем. Дорога, благодаря которой логистика остается возможной, простреливается врагом.

«Да, до какой-то степени его можно было оборонять, мы наносили потери 1 к 7, но сегодня мне кажется угроза уже больше, чем целесообразна», - пояснил Жданов свою точку зрения.

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