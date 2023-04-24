Политолог Руслан Бортник рассказал, что будет с украинским зерном после 18 мая, когда кремль снимет с себя обязанности соблюдения вопросов безопасности судов.

Об этом он рассказал на канале «Politeka Online».

«Будет все хитрее и опаснее на самом деле. Таким образом россия говорит, что могут просто заминировать маршруты зернового коридора и не будут нести за это ответственность, скажут, что это украинские мины оторвались из-под Одессы», - утверждает Руслан Бортник.

Так что, констатирует он, под прицелом судна никто не будет держать, но диверсии, какие-то подрывы этих судов и обвинения в этом Украины – это вполне вероятный сценарий. То есть, подчеркивает эксперт, стоит готовиться к новому шантажу со стороны москвы.

Как объясняет гость программы, так россия будет пытаться выторговать для себя лучшие условия для торговли зерном, удобрения, для роботы своих компаний, для снятия проблем со страховкой грузов.

«Надо понимать, что россия в целом может быть заинтересована в срыве функционирования этого коридора, поскольку сама она сохраняет возможности для экспорта, а международные ниши Украины на рынке продовольствия займет российское и индийское продовольствие», - заключает Руслан Бортник.

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