Политолог Владимир Фесенко рассказал, вмешается ли Пекин в возобновление зерновой сделки после того, что российская ракета уничтожила в Одессе 60 тысяч тонн зерна, которое должно было пойти в Китай.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Это тревожный сигнал в том числе для Китая, потому что речь идет о его экономических интересах. Это не критично, на мой взгляд, но, тем не мене, это предупреждение, что россиянам все равно, чье зерно и чью инфраструктуру они уничтожают. Кстати, в Одессе пострадало и китайское консульство, им не важно. Это повод задуматься Китаю. Я не думаю, что это кардинально повлияет на отношения Китая и россии, но, тем не менее, задуматься есть над чем», - рассуждает Владимир Фесенко.

Как объясняет гость программы, что касается возобновления зернового соглашения или попытки договариваться о каком-то новом зерновом соглашении, то здесь решающую роль будет играть не Китай, а Турция. Именно Турция и ООН, констатирует он, были инициаторами и главными посредниками подписания зернового соглашения примерно год назад.

«Турция – главный бенефициар, то есть получатель выгоды от этой сделки, не Китай. Сейчас дальнейшая судьба зернового соглашения будет зависеть именно от Турции. В частности, мы это увидим в августе, пока точная дата неизвестна, но планируется встреча Эрдогана и путина, главная тема этой встречи – зерновое соглашение. Удастся или нет? Вопрос открытый», - объясняет Владимир Фесенко.

Что касается вмешательства США, отмечает эксперт, то они не влияют напрямую на эту ситуацию и не могут влиять, поскольку не подписывали зерновое соглашение. По его словам, надежды на вмешательство США сейчас в этот вопрос напоминают надежды на вступление Украины в НАТО на саммите, ведь об этом речь не шла и предпосылок не было.

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