Украинцам нужно рассчитывать на то, что зима этого года может быть очень тяжелой и разработать сценарии действий.

Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире Politeka Online.

Эксперт отметил, что приближающаяся зима не приводит к снижению уровня важности готовности военных. Он отметил необходимость разработки и выполнения нескольких сценариев действий войск, в том числе самого тяжелого варианта.

“Зима не будет более простой, чем предыдущая. И я, как человек военный, хочу сказать, что военные всегда должны иметь несколько сценариев поведения и действий своих войск. Например, мы должны рассчитывать и готовиться к самому тяжелому и сложному варианту и сценарию этих действий”, - говорит он.

По его словам, в этом есть прагматичный жизненный и служебный опыт.

«Мы видим какие-то изменения и в вопросах, связанных с нашей международной помощью. Поэтому здесь, безусловно, нужно надеяться и интенсифицировать работы, связанные с тем, чтобы наш военно-промышленный комплекс создавал более современные вооружения, это все понятно”, - говорит эксперт.

Однако он добавляет, что все это нелегко воплотить во время войны.

“Весь вопрос о том, как это реализовать во время широкомасштабной войны. Это сложная задача, но она требует своей реализации, поскольку мы помним всегда, что это война за существование нашего народа и нашего государства”, - подчеркивает генерал.

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