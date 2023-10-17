Предстоящие через год выборы в Соединенных Штатах Америки отразятся на оказании военной помощи Украине.

Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в эфире Politeka Online.

Ведущий Politeka Online Вадим Герасимович высказывает мнение о том, что предстоящие выборы в США могут способствовать успеху на украинском фронте.

"Ближе к лету следующего года наши партнеры и союзники преимущественно из США предоставят украинской армии абсолютно все, чтобы мы смогли добиться определенных успехов и на этом фоне Джозеф Байден, с помощью политтехнологии, смог переизбраться на второй срок", - говорит он.

Романенко ответил, что связь в этом есть, но по объемам помощи она сомневается.

“Мое мнение таково, что связь, безусловно, заключается в том, к чему стремится политически руководство американцев к перевыборам господина Байдена. Есть даже некоторые графики, связанные с поставками, мы это видим. Но предоставят ли они нам абсолютно все - не думаю, судя по тому, как ведут себя наши американские коллеги, - утверждает он.

По мнению генерала-лейтенанта, несмотря ни на что, это будет происходить осторожно.

“А эти затягивания осторожности приводят к тому, что планы, которые в том числе и они составляли и видели наши действия, не реализуются. Ибо действуют объективные законы войны. Они неумолимы, не допускают оценки влияния политических подходов, а работают объективно по законам войны. Если нет соответствующего обеспечения боевых действий, нет ресурсов, то выполнить действия и реализовать планы становится сказочным”, - подчеркивает Романенко.

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