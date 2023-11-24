Об этом он рассказал на канале «UKRAINE THE BEST».

Как рассказывает гость программы, когда Украина была частью СССР, он и другие студенты боролись за независимость. Но в отличие от предшественников, диссидентов и политзаключенных, добавляет эксперт, они ставили вопрос не только о том, чтобы бороться, а именно выбороть независимость, это уже было радикальное отличие.

«Я расписал тогда такие оккупационные забастовки. Где-то услышал название, точнее услышали название в Польше, я не знал, что это такое оккупационный страйк, не слышал еще, что в 1968, например, в Париже захватывали театры или другие помещения, но вот слова «оккупационный страйк» до нас долетели. Как это происходит, мы не знали, поэтому я сделал, как знал, как придумал. А за все нужно платить, поэтому я был готов», – рассказывает Олесь Доний.

А потом, продолжает идеолог, его посадили в Лукьяновку, это была статья от 3 до 5 лет за захват государственных построек – Красного корпуса. К тому же, отмечает он, человек, который ранее писал публичный донос, подозреваемый в сотрудничестве с КГБ, затем сделал хорошую карьеру. Тем не менее, рассказывает эксперт, эта история окончилась, Украина стала независимой и дальше он пошел в политику.

«Были сплетни в Киеве, что в университете Шевченко есть подполье, поэтому я туда специально поступал, единственное, что подполье не нашел. Но первое мое политическое выступление было в 1986 году. Я потребовал, чтобы в университете Шевченко преподавание было на украинском языке. Потому что для меня был шок, что преподавание было на русском, а я хотел выучить украинский, у нас же нигде в среде не разговаривали по-украински, ни во дворе, ни в семье, ни в школе», - объясняет Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Гладких заявил, что в современном мире последствия глобальных проблем будут ощущать все.

Также Politeka писала, что Дорошенко рассказал, как понять современную историю Украины.