Оккупанты преувеличивают значение и воздействие этих бомбардировок, они преподносят как некое невероятное достижение такие военные атаки.

После массовой атаки оккупантов по украинским городам многие подняли тему о большем усилении безопасности, поскольку этот год может быть еще жестче, чем предыдущий.

Григорий Тамар офицер армии Израиля в отставке, военный историк заявил в новом выпуске Politeka Online, нам надо помнить, что начав войну против Украины, путин неожиданно для себя оказался в ситуации, когда внутриполитическая жизнь в россии оказалась под прямым воздействием фактора войны в Украине.

"В силу того, что он (путин - ред) отказывается признать тот факт, что идёт война – это даёт ему возможность проводить выборы, как будто ничего не происходит. Им нужны ощутимые достижения, но на фронте никаких достижений не наблюдается" - делится эксперт.

По его словам, поэтому путин и считает - можно наносить удары. По российским СМИ уже транслируют, будто Украина превращена в пепел и там с лица земли едва ли мы не исчезли.

Оккупанты преувеличивают значение и воздействие этих бомбардировок, они преподносят как некое невероятное достижение такие военные атаки.

"Мне кажется, украинская армия должна принять самое активное участие в выборах в российской Федерации и поиграть в эту замечательную игру российской демократии. Ну какой-то такой весомый «подарок» им сделать, например, уничтожение Крымского моста или рейд в сторону Москвы", - добавил Тамар.

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