Российские оккупационные войска, хоть и очень медленно, но продвигаются по территории Украины, поэтому, с их точки зрения, война идет успешно.

Уже больше года оккупанты используют тактику, которая заключается в том, что небольшими группами они пытаются нащупать слабые места в обороне украинских войск и просочиться через них.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Сказать, что эта тактика совершенно бессмысленна – нет, нельзя. Потому что тут нужно рассматривать концептуальные подходы к оценке эффективности операции. Для нас эффективность операции - это максимальное уничтожение сил и средств противника, для противника – это продвижение по территории", – заявил Сергей Грабский.

По словам военного эксперта, сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, в частности в районе Авдеевки, когда противник пытается вести наступательные действия составом отдельного мотострелкового отделения без поддержки техники, что свидетельствует о том, что есть политическое давление на военное руководство, которое принуждает его вести активные боевые действия, но при этом ресурсное обеспечение и боевой потенциал этих подразделений достаточно ограничен.

"Но пока есть люди, они будут продолжать лезть вперёд, и мы понимаем, что Авдеевка стала камнем преткновения, костью в горле для российских оккупантов, но они будут лезть там вперед. И удерживать Авдеевку мы будем до тех пор, пока в этом будет тактическая и оперативная необходимость, то есть до тех пор, пока потери противника будут несоизмеримо выше наших потерь", – добавил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Оккупанты готовятся к новым штурмам и рывку на Авдеевку.

Ракетный удар по центру Харькова – много раненых и пожары.

Одесса под ударом – количество пострадавших возросло.