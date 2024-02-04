Даже исходя из оптимистичных сценариев мгновенного наращивания поставок вооружения, уже слишком поздно думать о наступлении украинской армии весной 2024 года.

Заявление начальника ГУР Кирилла Буданова о том, что весной начнется контрнаступление украинской армии, было чисто политическим.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Есть такое понятие как сдерживающие факторы, которые определяются возможными действиями противника и наличием у него количественных и качественных показателей, которые позволяют ему вести боевые действия", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, в 2023 году мы тоже готовились к наступлению, и тогда Украина, не обладая возможностями, которые могли бы гарантировать успешное продвижение, пыталась двигаться вперёд – результат мы видели.

"У меня нет основания говорить о том, что мы можем где-то провести успешные наступательные операции, исходя из того количества и качества войск, которые мы имеем. Вы видите, что делается с законом про мобилизацию. Мы видим, что те объёмы техники, которые должны поступать, вооружения, они явно недостаточны для того, чтобы даже мыслить о каких-то наступательнах операциях", – отметил Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что уже поздно говорить о наступлении украинской армии весной этого года, исходя из даже очень оптимистичных сценариев мгновенного наращивания поставок вооружения и боевой техники.

"Даже если они придут сегодня, то говорить о чём-то до середины лета уже не приходится, потому что есть много шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы говорить о какой-то подготовке к наступлению", – уверен Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

Россия ударила по Харькову черными "Шахедами".

Взрыв был сверхмощный: кадры уничтожения ракетоносителя РФ "Ивановец".

Боец ВСУ срочно предупредил о новой подлости врага.