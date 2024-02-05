Восточный фронт остаётся наиболее активной зоной боевых действий, где противник отчаянно пытается продолжать одну из фаз наступления, которую он начал 17 января.

Российские оккупационные пытаются поддерживать очень высокие темпы наступления, и с этим связана их тактика "тяни-толкай".

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Где-то российские войска отчаянно продавливают украинскую оборону, где-то украинские войска восстанавливают свои боевые позиции, утраченные в предыдущих боях или в начале наступательной операции россиян. Но, используя численный перевес и возможность концентрировать войска на достаточно небольших участках фронта, противник в некоторых случаях вдавливается в оборону противника, что, в общем-то, и отражается в отчётах практически всех военных исследователей или обозревателей", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт отметил, что боевые действия продолжаются в районе Авдеевки, на Купянском направлении, в районе Сватовского направления, на Лиманском, а также в последнее время отмечается повышение боевой активности в районе так называемого Северского выступа.

"Безусловно, линия Соледарского выступа, частью которого является Бахмут, тоже остаётся очень активной зоной, и именно поэтому мы наблюдаем отчаянные попытки противника выбить наши подразделения с флангов в районе того места, которое когда-то называлось город Бахмут", – пояснил Сергей Грабский.

Также, по словам эксперта, противник, заняв то, что когда-то называлось Марьинкой, и не имея возможности наступать в этом направлении, переключился немножко южнее, на Михайловку, пытаясь создать некое тактическое нависание над Угледарскими позициями Сил обороны Украины.

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