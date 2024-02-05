Российские оккупанты пытаются атаковать на различных участках фронта, надеясь нащупать где-то слабое место в обороне украинских войск и продвинуться там.

В Харьковской области противник отчаянно пытается продвинуться в район Купянска, а точнее станции Купянск-Узловой.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online, оккупанты интересуются не только населёнными пунктами, но и теми логистическими преференциями, которые они могут получить.

По словам эксперта, сейчас мы можем говорить о некой тактике противника осуществлять дробление позиций Украины на левом берегу Оскола.

"Если Купянск падет - предположим, такое случится, хотя оснований говорить об этом нет - то нужно понимать, что снабжение украинских войск, которые оперируют на левом берегу, очень серьёзно усложнится. А если противник прорвётся с того выступа в районе Крахмального, Табаевки по направлению на Оскол, он выйдет к той переправе, которая соединяет левый и правый берег Оскола, что приведёт тоже к дроблению части войск украинских сил обороны и возможному их окружению", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт отметил, что прорывы южнее также имеют целью вытеснить наши войска с занимаемых позиций, и очень сложно сказать, насколько у противника хватит сил.

"То есть такие попытки будут продолжаться на различных участках фронта, мы это понимаем, мы это видим, это, в общем-то, даёт основание говорить о том, что противник использует тактику "тяни-толкай", то есть где рвётся, там и тонко, там он пытается развить какой-то успех", – добавил Сергей Грабский.

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