Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что скоро нас ждет большая волна ИПСО со стороны рф, ведь приближаются их любимые майские праздники, и этой пропаганде ни в коем случае нельзя подыгрывать.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, скоро будет всплеск российской пропаганды, из всех рупоров будут рассказывать о своих майских праздниках, о «русском мире» и т.д. Поэтому, констатирует он, нужно быть готовыми к тому, что в мае нас ждет много вражеских ИПСО, и нужно на них правильно реагировать, тем более, что близится инаугурация путина.

«Какая инаугурация может быть в деспотии фактически, в которую превращается россия при путине? Такой тип, знаете ли, деспотии даже не авторитарного правления, а деспотизм худшего средневекового восточного варианта, азиатского. Это то, во что превращается сегодня россия», - отмечает Александр Мусиенко.

Так что, констатирует он, скоро будет еще больше пропаганды, ненависти, агрессии, угроз и обстрелов, и нужно быть бдительными. А что касается ИПСО, подчеркивает эксперт, то ни в коем случае нельзя им подыгрывать, здесь украинцы коллективно должны включить критическое мышление, потому что россия активизируется не только на поле боя, продолжается также информационная война.

«А поскольку враг не рассчитывал, что все же помощь начнет поступать в Украину так быстро от Соединенных штатов и от ЕС, они, конечно, будут пытаться расшатывать ситуацию и внутри. То есть это типичный почерк кремля: взрывные операции изнутри, которые они пытаются проводить», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал заявление Столтенберга о том, что Украина может не ожидать приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, на что сейчас направлены атаки ВСУ.

https://youtu.be/IOLnYAXGx2k





