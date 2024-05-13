Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию с наступлением россиян на Харьковщину и объяснил, что сейчас происходит, в чем трудности и как это будет дальше развиваться.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщает эксперт, ситуация в Харьковской области сейчас сложная, бои идут за Волчанск, враг пытается там продвинуться, и это одно из его основных направлений. Украинские силы тем временем, констатирует он, организуют оборонные мероприятия, они делают это правильно при тех условиях, которые есть на сегодня, но заметна истощенность некоторых подразделений в плане нехватки оружия, хотя артиллерия уже поступает и она работает лучше.

«После того, когда враг имел такое стремительное продвижение за эти предыдущие два дня (действительно его следует назвать быстрым и стремительным за такой период времени), сейчас фактически можно сказать, что украинские войска стабилизируют линию максимально, насколько это возможно, и сдерживают атаки врага. Вместе с тем нужно понимать, что в намерения российского командования, очевидно, не входит на сегодня остановка наступательных действий, то есть все равно они будут продолжать давить», - объясняет Александр Мусиенко.

К тому же, добавляет он, над нашими силами постоянно тяготеет дилемма: куда перебрасывать резервы, которых и так немного, и что прежде всего защищать – Восток или Северо-Восток? И эта дилемма, констатирует эксперт, еще некоторое время будет существовать, поэтому, очевидно, украинскому командованию придется выбирать, чтобы сохранить наши возможности, боеспособность и личный состав.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что на самом деле задумал путин во время своего визита в Китай.

Также Politeka писала о том, что Кочетков рассказал, почему Украина так долго ждала помощи США.





