Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что пока для Залужного не было работы в Украине, а пост посла в Великобритании – это трамплин в большую политику.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Зеленский официально уволил Залужного из рядов ВСУ и назначил его послом Украины в Великобритании. По его мнению, во-первых, Залужного можно с этим поздравить, потому что это высокий пост, во-вторых, наверняка он сам его выбирал из разных предложенных вариантов, в-третьих, он почему-то верит в Залужного.

«Ну, серьезно мне кажется, что пост посла в Великобритании – это такой трамплин в большую политику, и что Залужный еще в нее придет и достигнет в ней многого», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Политтехнолог объясняет, что в Украине Залужному пока не было места, два главкома у нас быть не может, верим в Сырского, а пост какого-то министра тоже выглядит маловероятно, не назначили бы его же главой Минагро, поэтому все выглядит логично.

«Поэтому для него хороший выбор, хороший трамплин в большую политику, я надеюсь его там обязательно увидеть. И вы знаете, у нас по традиции на президентских выборах 44 кандидата, я думаю, что после войны выборы будут, и в том, что там найдется место для посла в Великобританию, почему-то я не сомневаюсь», - рассуждает Михаил Шейтельман.

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