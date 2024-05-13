Политолог Виталий Кулик заявил, что, по всей видимости, Китай все же будет на саммите мира в Швейцарии, и тогда он со всем своим влиянием на россию присоединится к обсуждению украинского кейса.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Есть информация о том, что будет участие Китая. Посмотрим на уровне кого, кто это будет: или это будет посол, или это будет спецпредставитель, или это будет все-таки министр иностранных дел. Есть основания говорить, что это будет министр иностранных дел Ван И, а это весомо, и статус этих переговоров, соответственно, будет немного другой», - отмечает Виталий Кулик.

Кроме того, отмечает гость программы, Китай и сам демонстрирует определенную заинтересованность: это активный обмен дипломатическими миссиями, это заграничные поездки Си Цзиньпина, это переговоры по украинскому кейсу, это визит Ли Хуэя в Киев.

Так что, констатирует он, все складывается так, что Китай будет на саммите в Швейцарии, и обсуждать будут украинский кейс. Однако, объясняет эксперт, нужно понимать, о чем именно будут говорить на этом саммите: это обмен пленными, это трафик людей, это санкции, это вопрос неиспользования определенных типов вооружения, это интенсивность боев, - вот эти вопросы вполне могут обсуждать мировые лидеры за закрытыми дверями.

«И будет сформировано определенное предложение для россии. Я это тоже не исключаю. Ее донесет или беларусь, но, вероятнее всего, ее там не будет, но Китай будет, Китай может донести», - заключает Виталий Кулик.

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