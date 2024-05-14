Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, почему Си Цзиньпин выбрал для своих первых визитов заграницу Францию, Сербию и Венгрию.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Попутно эксперт вспоминает эти заявления Макрона, что на время Олимпиады на фронте нужно перемирие, прекратить огонь. По его мнению, здесь бы лучше французский президент сказал что-нибудь об участии белорусских и российских спортсменов, но об этом почему-то умалчивается, мол, Макрон набрал воды в рот.

«Он хочет быть как Наполеон, типа первым в Европе. Вот мы сейчас откажемся от США, а я здесь буду главным. Понимаете? А он вообще как человек очень слаб, у него на лице написано. Во-первых, я его видел лично в декабре 2022 года, и я не считаю его сильным лидером по физиономии, я его увидел вживую. Он не сильный, словом, парень. Поэтому имеем, что имеем», - рассуждает Георгий Биркадзе.

И после нерешительного Макрона, констатирует он, Си Цзиньпин бывал в Сербии, там понятно, какие интересы у россиян, очевидно, и Китай хочет там завести себе друзей для большей помощи путину. А дальше, продолжает эксперт, Венгрия, Орбан, который на Си и лицом похож, вся эта история визитов очень прозрачна.

«У них есть какие-то интересные общие темы, готов инвестировать Китай в Венгрию. И я думаю, что будут использоваться связи с Венгрией для того, чтобы держать отношения между Евросоюзом и Украиной на цепи, чтобы можно было жонглировать этим, влиять и показывать, что вот у нас там человек», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, почему впервые за 5 лет Си Цзиньпин поехал за границу с визитами по Европе.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, вернется ли Залужный в украинскую политику после Великобритании.